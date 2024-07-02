Безконтактну оплату за допомогою NFC планують поєднати з іншими поширеними операціями. Заплановане хочуть втілити завдяки концепції Multi-Purpose Tap. Про це йдеться в повідомленні NFC Forum.

Наприклад, вона передбачає, що під час оплати товарів користувачі одразу зможуть отримати бали за програмою лояльності, а під час купівлі проїзних квитків – знижки або найкращу ціну.

Ще один приклад можливого застосування Multi-Purpose Tap – це отримання інформації про те, як продукт, який купляє людина, може бути перероблений та повторно використаний.

Також термінал може заборонити купівлю алкогольних напоїв, якщо покупець не досяг дозволеного законом віку.

“Multi-Purpose Tap принесе ще більше зручності в безконтактну взаємодію з користувачами, зробивши можливим безперешкодне проведення декількох операцій одним дотиком”, – сказав виконавчий директор NFC Forum Майк МакКеймон.

Наразі NFC Forum працює над проведенням техніко-економічного обґрунтування та визначенням сценаріїв використання Multi-Purpose Tap.