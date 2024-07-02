Геллбой повертається на великі екрани у своїй вже третій інкарнації в стрічці “Геллбой: Горбань” / Hellboy: The Crooked Man. Роль супергероя з пекла цього разу виконає американський актор Джек Кесі. Про це стало відомо завдяки трейлеру, який вийшов на Entertainment Weekly.

Фільм візьме за основу однойменну коміксову історію. Геллбой опиниться у мальовничих лісах Аппалачі та зустріне горбатого чоловіка, який виконує бажання в обмін на душу.

Повідомляється, що фільм буде більш бюджетним, ніж попередні запуски від Ґільєрмо дель Торо та Ніла Маршалла. Події відбуватимуться у 1950-ті роки, а значить ми побачимо не досвідченого та втомленого Геллбоя, а його молодшу версію.

Разом із ним у центрі сюжету опиниться агентка-новачок Бюро паранормальних досліджень і оборони у ролі Аделайн Рудольф.

До створення фільму долучився автор оригінальних коміксів Майк Міньйола. Режисером фільму став Брайан Тейлор, зйомки проходили в Болгарії.

Дата виходу заявлена на 2024 рік.