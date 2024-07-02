Apple оновила свій список застарілих продуктів, включивши до нього iPhone X, AirPods першого покоління та оригінальний HomePod, позначивши ці три знакові девайси як “вінтажні”, повідомляє 9to5Mac.

Apple класифікує продукти як “вінтажні”, коли вони не продаються понад п’ять років, а все, що не продається понад сім років вважається застарілим.

Різниця між цією класифікацією полягає у тому, що “вінтажні” продукти Apple все ще можна відремонтувати, хоча доступність деталей визначає доцільність такого ремонту. Як тільки продукт потрапляє до категорії “застарілих”, він втрачає будь-яку сервісну підтримку від Apple.

Перше покоління AirPods було анонсоване у вересні 2016 року разом з iPhone 7, першим iPhone, в якому не було роз’єму для навушників. AirPods з’явилися на ринку в грудні 2016 року і з того часу перетворилися на повноцінну лінійку бездротових навушників.

Розумний динамік HomePod було представлено на WWDC 2017, але модель зіткнулася із затримками запуску, і врешті-решт була випущена в лютому 2018 року. У березні 2021 року вона була знята з виробництва, але у січні 2023 року компанія Apple представила нову версію.

iPhone X, ще одне доповнення до списку вінтажних моделей, був для Apple одним з найбільших релізів з часу виходу першого iPhone. Це був перший смартфон Apple, який отримав значний редизайн з OLED екраном майже на всю фронтальну панель, легендарний виріз для камер розпізнавання обличчя Face ID, підтримку керування жестами та вперше ціну $999.