Науковці з Китаю стверджують, що виявили пустельний мох, здатний витримувати умови, подібні до марсіанських. Про це повідомляє The Guardian.

Йдеться про мох Syntrichia caninervis, який росте в Антарктиді та пустелі Мохаве. За словами вчених, він може витримувати посуху, високий рівень радіації та екстремальний холод.

Команда пояснює, що її робота є першим дослідженням виживання цілих рослин у такому середовищі, а також фокусується на потенціалі вирощування рослин на поверхні планети, а не в теплицях.

“Унікальні дані, отримані в нашому дослідженні, закладають основу для колонізації космосу з використанням природно відібраних рослин, адаптованих до екстремальних стресових умов”, – вказують науковці.

У статті в журналі The Innovation дослідники описують, як пустельний мох не тільки вижив, але й швидко відновився після майже повного зневоднення. Він також зміг регенерувати в нормальних умовах зростання після того, як провів до п’яти років при -80°C і до 30 днів при -196°C, а також після опромінення гамма-променями, причому доза близько 500 Гр навіть сприяла новому росту.

Також команда створила установку з тиском, температурою, газами та ультрафіолетовим випромінюванням, подібними до марсіанських. Вони виявили, що мох вижив у цьому середовищі і зміг регенерувати за нормальних умов росту – навіть після семи днів опромінення.

Спеціалісти також відзначили, що рослини, які були висушені перед таким впливом, почувалися краще.

“Дивлячись у майбутнє, ми очікуємо, що цей багатообіцяючий мох може бути доставлений на Марс або Місяць для подальшої перевірки можливості колонізації та росту рослин у космічному просторі”, – додали науковці.

Тим часом докторка Агата Зупанська з Інституту SETI вважає, що мох може допомогти збагатити і трансформувати кам’янистий матеріал, знайдений на поверхні Марса, щоб уможливити ріст інших рослин.

Професор Стюарт МакДеніел з Університету Флориди вважає цю роботу цікавою, але вказує на певні обмеження. Приміром, дослідження не показують, що мох може розмножуватися і поширюватися в марсіанському середовищі.