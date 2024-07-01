Схоже, Ferrari готує електричний кросовер – про це повідомляє видання CARSCOOPS із посиланням на фотографії DEREK.PHOTOGRAPHY, де зображено авто в камуфляжній плівці.

За плівкою складно розгледіти корпус нового електромобіля. Але, схоже, що кузов взяли від Maserati Levante, фари – від Ferrari Roma, а вихлопні патрубки – й взагалі несправжні. Крім того, вже зараз можна помітити доволі низьку посадку та дивні колісні диски, а також позначки з блискавкою біля переднього колеса: це вказує на наявність високовольтної бортової системи.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Дуже цікава новинка, адже раніше компанія Ferrari заявляла, що не збирається виробляти електромобілі протягом поточної декади років – тобто, як мінімум, до 2030-го. Потім плани змінились, і перший електромобіль Ferrari вже планувався до запуску в 2025 році. Ці плани підтверджувала нещодавня презентація нового заводу Ferrari, заточеного саме під електромобілі та електрифіковані автомобіля. Й ось нарешті – поява першого “мулу” електричного кросовера Ferrari.

До серійного втілення електромобіля Ferrari ще чимало часу, тому детальних технічних характеристик немає. Проте орієнтовна ціна вже є – близько 500 000 євро.