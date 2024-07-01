Згідно з даними Statcounter, який вимірює популярність браузерів на основі даних, зібраних з різних вебсайтів, у червні Microsoft Edge продовжив покращувати своє положення. Його частка зросла на 0,24% і тепер становить 13,36% ринку десктопних браузерів, що для нього є абсолютним рекордом.

Edge продовжує займати друге місце у “браузерному хіт-параді” для десктопних систем: на першому, звісно, недосяжний для інших Google Chome, якому належить майже дві третини всього ринку. Загалом Топ 5 у червні 2024 р. має такий вигляд:

Google Chrome: 64,69% (-0,18%) Microsoft Edge: 13,36% (+0,24%) Apple Safari: 8,99% (+0,24%) Firefox: 6,53% (-0,11%) Opera: 2,91% (-0,32%)

На мобільних системах частка Google Chrome майже така сама, а от решта списку має зовсім інший вигляд: одразу за Chrome, цілком зрозуміло, йде Apple Safari, якому належить майже чверть ринку мобільних браузерів.