Згідно з даними Statcounter, який вимірює популярність браузерів на основі даних, зібраних з різних вебсайтів, у червні Microsoft Edge продовжив покращувати своє положення. Його частка зросла на 0,24% і тепер становить 13,36% ринку десктопних браузерів, що для нього є абсолютним рекордом.

Edge продовжує займати друге місце у “браузерному хіт-параді” для десктопних систем: на першому, звісно, недосяжний для інших Google Chome, якому належить майже дві третини всього ринку. Загалом Топ 5 у червні 2024 р. має такий вигляд:

  1. Google Chrome: 64,69% (-0,18%)
  2. Microsoft Edge: 13,36% (+0,24%)
  3. Apple Safari: 8,99% (+0,24%)
  4. Firefox: 6,53% (-0,11%)
  5. Opera: 2,91% (-0,32%)

На мобільних системах частка Google Chrome майже така сама, а от решта списку має зовсім інший вигляд: одразу за Chrome, цілком зрозуміло, йде Apple Safari, якому належить майже чверть ринку мобільних браузерів.

  1. Google Chrome: 66,98% (+1,02%)
  2. Apple Safari: 22,81% (-0,66%)
  3. Samsung Internet: 4,26% (-0,16%)
  4. Opera: 1,90% (-0,26%)
  5. UC Browser: 1,59% (+0,11%)