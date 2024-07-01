Якщо ви користуєтеся Mac і часто забуваєте перевірити, наскільки засмічена ваша корзина, – з’явилося рішення. Програма BananaBin, яку можна завантажити безплатно, поки вона у беті, додасть до корзини анімацію комах, які злітаються на сміття.

Як повідомляє The Verge, завдяки програмі можна буде налаштувати обмеження корзини, після чого вона отримає анімації. Зараз є три опції – “режим двірника” з обмеженням у 10 МБ, “переробник сміття” з обмеженням в 1 ГБ та “накопичував сміття” з 10 ГБ.

Леон Шрейверс (Leon Schrijvers), один з розробників програми, розповів, що у майбутньому за BananaBin стягуватимуть невелику одноразову оплату, проте поки що її можна спробувати цілком безплатно.

Зараз також працюють над виправленням певних багів, наприклад, одна з відомих проблем полягає у тому, що файли з iCloud чи зовнішніх накопичувачів не відображаються. Крім того, програма поки доступна лише на macOS Sonoma, але у планах також підтримка macOS Ventura. Версії для Windows теж немає.

Водночас Шрейверс розповів про дозволи, які вимагатиме програма. За його словами, їм потрібен дозвіл на доступність, щоб зчитувати положення контейнера в док-станції. Повний доступ до диска потрібний, щоб обчислити дисковий простір, який займає кошик. Коли цей простір перевищує налаштоване порогове значення, з’являться комахи.