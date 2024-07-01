Apple багато років інвестувала у промисловий дизайн та апаратні технології, пропонуючи покращені камери та міцніші матеріали, щоб заохотити споживачів оновлювати свої пристрої. Однак останніми роками темп апаратних інновацій помітно сповільнився. Попри новий титановий корпус iPhone 15 Pro, його загальний дизайн залишається схожим на iPhone 12 чотирирічної давнини. Майбутнє третє покоління Apple Watch Ultra значною мірою нагадуватиме оригінал, а інші моделі годинників зберігають незмінний дизайн з часів лінійки Series 4, яка вийшла у 2018 році, пише інсайдер Марк Гурман з Bloomberg.

Аналогічно, MacBook Pro зберігає свій базовий форм-фактор з 2021 року, а новий дизайн не очікується до 2025 або 2026 року. MacBook Air був оновлений у 2022 році, але подальші зміни, ймовірно, відбудуться через кілька років. iPad Pro нещодавно отримав значну зміну дизайну з ультратонким корпусом, на реалізацію якої пішло шість років.

Таке уповільнення інновацій в апаратному забезпеченні ускладнює для Apple завдання переконати споживачів регулярно оновлювати свої пристрої. Економічні фактори, такі як інфляція та зниження вартості вживаних пристроїв, також змушують споживачів притримувати свої гроші.

Водночас Apple зосереджується на довговічності пристроїв. Зусилля компанії спрямовані на продовження терміну служби її девайсів завдяки новим виробничим технологіям, підтримці програмного забезпечення та комплексних послуг з ремонту. Пристрої Apple, випущені у 2017 році, все ще можуть працювати під управлінням актуальних операційних систем iOS, iPadOS та macOS, що протистоїть критиці запланованого застарівання та заохочує довгострокові інвестиції в продукцію Apple.

Однак ця зміна створила менш надійний рушій зростання для Apple, що відображено в її нещодавніх фінансових показниках. Продажі скоротилися в п’яти з останніх шести кварталів, що підкреслює потребу в нових джерелах доходу.

В той час, коли новий дизайн та апаратні характеристики вже не так сильно стимулюють продажі, інтеграція штучного інтелекту та вдосконаленого програмного забезпечення пропонує новий спосіб залучення та утримання клієнтів.

Для прикладу, майбутня лінійка iPhone 16 не матиме великої кількості змін в дизайні чи характеристиках, але клієнтам знадобиться найновіша модель, якщо вони захочуть користуватися новими функціями штучного інтелекту Apple Intelligence.

Нові вдосконалення програмного забезпечення також можуть підштовхнути користувачів Mac та iPad до оновлення. Хоча на комп’ютерах Mac семирічної давнини все ще працюватиме наступна версія операційної системи macOS Sequoia, такі функції, як iPhone Mirroring та ігровий режим, потребують новішого апаратного забезпечення.

Інтелектуальні можливості Apple, включаючи оновлену версію Siri, стануть найбільшою перевіркою того, чи може програмне забезпечення сприяти зростанню продажів апаратного забезпечення. Ці функції, ймовірно, стануть центральним елементом маркетингової кампанії Apple для iPhone 16, так само як реклама оригінальної Siri допомогла збільшити продажі iPhone 4s у 2011 році.

Користувачам Mac тим часом потрібно буде мати модель з процесором Apple Silicon, щоб скористатися перевагами нових функцій штучного інтелекту. А оновлення Mac на базі чипа M4, яке компанія планує провести протягом наступних 12 місяців, швидше за все, буде зосереджене на тому, наскільки добре нові моделі працюють з Apple Intelligence.

Уповільнення темпів оновлення апаратного забезпечення також змусить Apple більше покладатися на плату за послуги та підписки. Саме тому Apple так наполегливо бореться за те, щоб зберегти кожну копійку в App Store – попри пильну увагу регуляторів ЄС — це тому, що власний магазин є дуже важливим для майбутніх доходів компанії.

Існує можливість перетворити функції штучного інтелекту та інше програмне забезпечення на платні послуги, але на це потрібен час. Хоча Apple Intelligence буде безплатним для початку, довгостроковий план полягає в тому, щоб заробляти на цих можливостях. З часом компанія може запустити щось на кшталт Apple Intelligence+ з додатковими функціями, за які користувачі платитимуть щомісячну плату, так само як за iCloud. Крім того, Apple отримуватиме частину доходу з передплати від кожного партнера зі сфери ШІ, якого вона залучить до співпраці.

Якщо все це спрацює, то через кілька років Apple може опинитися в сильному становищі. Компанія буде менше залежати від апаратних можливостей для розвитку свого бізнесу і фактично зароблятиме гроші на ШІ — те, на що сподіваються всі в Кремнієвій долині.