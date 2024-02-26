Серед продуктів, над якими розмірковують в Apple, є «розумні» окуляри, фітнес-кільце та навіть AirPods з камерами — Гурман

R&D-лабораторії компаній на кшталт Apple насичені дуже різноманітними ідеями. Звісно, чимало таких задумів взагалі не виходять за стіни подібних приміщень та озвучуються лише на чергових мітингах. Проте є й такі, які мають чималі перспективи.

Про деякі з подібних пристроїв розповів Марк Гурман у своїй щотижневій колонці Power On для Bloomberg.

Напрямок носимих ґаджетів купертинської компанії за останнє десятиліття збільшився вдвічі у вираженні доходу компанії, й нині складає 10%. Й тут переважно йдеться про AirPods та Apple Watch. Останні часто привертають увагу тих покупців, яким важливо відстежувати власне здоров’я — такі показники як серцевий ритм, кількість спалених калорій та зроблених за день кроків, кількість сну тощо.

Проте далеко не кожен користувач воліє мати для цього саме «розумний» годинник. Є чимало людей, які так само хотіли б стежити за подібними параметрами власного здоров’я, однак при цьому носити традиційні годинники (це, наприклад, саме я, якому подобаються звичні хронографи, а не дисплеї з додатковими застосунками), або обійтися без такого взагалі.

Oura Ring Horizon Stealth

Й допомогти з цим може фітнес-кільце. Саме таку ідею декілька років тому презентували керівникам відділу здоров’я компанії — «розумний» перстень з трекінгом стану власника, як в Apple Watch. Заразом це додатковий ґаджет, який так само може закріплювати екосистему виробника у житті користувача, зайвий раз стримуючи його від переходу на Android.

Таке кільце можна носити цілий день, воно не потребуватиме щоденного заряджання (як Apple Watch), не дратуватиме не обов’язково потрібною користувачу інформацією (як-от сповіщення на зап’ястку), дійсно дозволить користуватися різними годинниками залежно від поточних подій чи не носити такий. При цьому це може бути дешевша за Apple Watch альтернатива для моніторингу власного стану.

Серед конкурентів вже є готовий та відносно відомий варіант Oura Ring. Також цього року компанія Samsung випустить Galaxy Ring. А от Apple поки що продовжує розмірковувати над таким ґаджетом, хоча всередині компанії є люди, які активно намагаються проштовхнути його у щось більше за стан ідеї.

Ray-Ban | Meta Wayfarer

Ще одним пристроєм, який міг би доповнити портфоліо носимих ґаджетів від Apple, є «розумні» окуляри. Це також не нова категорія, адже власні пропозиції є у Meta/Ray-Ban та Amazon — Echo Frames. Перші пропонують вбудовані камери, другі — динаміки та голосового помічника. Такі окуляри вже навіть встигли вийди у декількох версіях, а перші покупці продемонстрували, що їм доволі комфортно робити фото та відео, слухати музику чи розмовляти з голосовим асистентом саме за допомогою такого пристрою.

В задумі Apple подібні окуляри можуть поєднувати у собі краще від чинних конкурентів. Ба більше, це також спосіб втілити давню амбіцію компанії — доповнену реальність. Для початку, вони можуть стати альтернативою для AirPods з кращим запасом автономності, більшою кількістю сенсорів та ширшими ШІ-можливостями. Тобто ними можна буде зручніше користуватися цілий день. При цьому не виключено, що й AirPods не вкриються пилом, адже пропонуватимуть кращу якість звуку для, наприклад, прослуховування музики.

Однак залишаючись в окулярах, користувач матиме постійний та доволі зручний доступ до інших функцій. Разом із цим, як і у випадку з фітнес-кільцем та Apple Watch, це відчутно дешевша та простіша альтернатива Apple Vision Pro, що зробить продукт значно привабливішим для масового споживача.

Apple AirPods Pro (2nd generation)

Серед інших потенційних покращень носимих ґаджетів також є й згадані AirPods. Популярні навушники й без цього стали частиною буденного життя мільйонів користувачів, однак це не означає, що їм не потрібні цікаві оновлення.

Так, з минулого року відділ розробки почав займатися проєктом під кодовою назвою B798. Окрім вже знайомих можливостей навушників, вони матимуть досконаліші функції ШІ, з чим допоможуть оновлені датчики, а також додадуть функції трекінгу здоров’я.

Але що значно цікавіше, це наявність у таких навушниках камер з низькою роздільною здатністю. При цьому вони не мають значно збільшити розмір поточних моделей. За словами пана Гурмана, ці сенсори «могли б використовуватися для збору даних, які оброблялися б за допомогою штучного інтелекту та допомагають людям у їхніх буденних справах».

Коли саме компанія представить подібні продукти, та чи дістануться вони виробництва в принципі, поки що невідомо. Однак кожен з таких ґаджетів все ж допоміг би компанії не лише зайняти щойно сформовані ніші, так й покращити чинні. Разом із цим зовсім не факт, що дешевші та простіші пристрої вплинули б на продажі дорожчих.