Оригінальна перша ігрова мапа королівської битви Call of Duty: Warzone, яка вийшла ще у 2020 р., і була створена за мотивами українського Донецька, може повернутися в гру у 2025 р. Про це повідомляє Insider Gaming.

Деякий час тому видання писало, що мапа повернеться в Call of Duty: Black Ops 6, яка має вийти на PlayStation 4/5, Xbox One / Series X|S та Windows ПК 25 жовтня 2024 р. Але зараз джерела кажуть, що Верданськ з’явиться знову саме в Call of Duty: Warzone у 2025 р.

А дякувати за це треба Fortnite: Battle Royale та сезону OG. Гравці в Fortnite наче настільки добре зустріли повернення до коріння, що в Activision вирішили теж ще раз увійти в цю ріку.

Розробники мапи Верданськ / Verdansk надихалися війною на сході України 2014-2022 рр. і тому це вигадане місто має риси реального українського Донецька. Тут є власний Міжнародний аеропорт “Донецьк” та стадіон “Донбас Арена”, загоризонтна радіолокаційна станція “Дуга” (так вона в Чорнобилі, але все ж теж в Україні) та і багато будинків схожі з типовими українськими, є навіть аналог будівлі Верховної Ради.

Верданськ у версіях 1984 та 2020-х років зустрічався в іграх Call of Duty: Modern Warfare, Call of Duty: Warzone, Call of Duty: Black Ops Cold War, Call of Duty: Modern Warfare III та Call of Duty: Warzone Mobile.