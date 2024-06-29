На Steam вийшла демоверсія української візуальної новели “Те, що лишається” / What Remains від студії CHICHKA / ЧІЧКА, і вона приємно вражає якістю.

Це невеличка збірка дуже українських, і звісно ж, вельми сумних, історії, витриманих на класичних літературних творах, казках, народних традиціях та побуті. А ще тут дуже колоритні персонажі, гарний текст і вірші та просто фантастичне повне українське озвучення.

Попри те, що це лише фрагмент повної гри “Те, що лишається” / What Remains, дата виходу якої поки що невідома, в демо є дві історії та чотири різних закінчення. Спробуйте, гра триває лише на 10-15 хвилин, с усіма проходженнями напевне десь 30-40 хвилин, але вам точно закортить додати її в Список бажаного і чекати релізу.