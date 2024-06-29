ASUS офіційно презентувала новий смартгодинник VivoWatch 6. Компанія заявляє, що це перший у світі подібний гаджет, який дозволяє вимірювати артеріальний тиск та робити електрокардіограму лише за допомогою дотику пальців.

Пристрій обладнали 1,39″ AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 454×454 точки та піковою яскравістю 350 ніт. Екран прикритий захисним склом Gorilla Glass 3. Годинник отримав датчики, які також вимірюють пульс користувача, слідкують за рівнем його стресу, моніторять якість сну. Гаджет пропонує різноманітні метрики, які дозволяють оцінити власні фізичні кондиції.

Вага VivoWatch 6 складає усього 60 грамів. Девайс має вбудований GPS та акумулятор, який забезпечує автономність до 14 днів. Заявлений захист від вологи згідно з класом 5 ATM. Для годинника передбачено додаток-компаньон ASUS HealthConnect.

Очікувана вартість ASUS VivoWatch 6 – $140.