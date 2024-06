AMD офіційно випустила FidelityFX Super Resolution (FSR) 3.1, останню версію своєї системи масштабування та генерації кадрів. Про це компанія повідомила у своєму блозі.

В новій версії компанія досягла помітного зменшення мерехтіння картинки та покращення якості зображення при масштабуванні.

Також AMD вдосконалила технологію генерації додаткових кадрів та зробила її окремою від FSR. Тепер користувачі зможуть використовувати її в парі Nvidia DLSS або Intel XeSS.

Поки що FSR 3.1 підтримується лише п’ятьма іграми й всі вони є портами з PlayStation: Horizon Forbidden West, Marvel’s Spider-Man Remastered та Spider-Man: Miles Morales, Ratchet & Clank: Rift Apart та Ghost of Tsushima Director’s Cut. Також найближчим часом планується підтримка і в God of War Ragnarok.

Водночас попередня версія FSR 3 вже підтримується в 60 іграх. З повним списком можна ознайомитись тут.