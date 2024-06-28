Microsoft оголосила про те, що приставки Fire TV від Amazon отримають підтримку хмарного стримінгу ігор завдяки програмі Xbox.

Починаючи з липня, хмарний стримінг з’явиться на Fire TV Stick 4K Max та Fire TV Stick 4K. Все що потрібно буде для гри – безпровідний контролер та підписка Game Pass Ultimate.

Така пропозиція стане у пригоді для тих, хто тільки хоче почати грати, або шукає інші недорогі варіанти для заміни консолі, адже приставки коштують до $60, на відмінну від $300 за Series S.

“Протягом останніх кількох років ми намагалися надати хмарні ігри більшій кількості пристроїв і людям по всьому світу. Ми раді додати Fire TV до нашої зростаючої родини хмарних ігрових пристроїв і раді вітати нових гравців у цьому досвіді”, – йдеться у заяві компанії.

Користувачам потрібно буде просто встановити програму Xbox, увійти у свій акаунт, і, якщо у них вже є підписка Game Pass Ultimate, почати грати в будь-які зі сотень доступних для стримінгу ігор.