Говорячи про те, яким він бачить майбутнє ШІ, генеральний директор Meta Марк Цукерберг заявив в інтерв’ю ютуберу Кейну Саттеру (@Kallaway), що не буде “тільки одного ШІ”, повідомляє TechCrunch. Підкреслюючи цінність відкритого вихідного коду для передачі інструментів ШІ в руки багатьох людей, Цукерберг знайшов момент, щоб розкритикувати зусилля неназваних конкурентів, яких він вважає менш відкритими, додавши, що вони, схоже, думають, що “створюють Бога”.

“Я не думаю, що технологія штучного інтелекту – це те, що потрібно ховати від інших і … що одна компанія може використовувати її для створення якогось центрального, єдиного продукту, який вона будує”, – сказав Цукерберг. “Мене дуже дратує, коли люди в технологічній індустрії … говорять про створення цього “єдиного справжнього ШІ”, – продовжив він. “Це виглядає так, ніби вони думають, що створюють Бога або щось подібне, і … це не те, чим ми займаємося. Я не думаю, що це так відбувається”.

У розмові Цукерберг сказав, що має бути багато різних штучних інтелектів, які створюються, щоб відображати різні інтереси людей. Говорячи про компанії, які створюють закриті платформи штучного інтелекту, генеральний директор Meta сказав, що не вірить, що таким чином можна створити найкращий досвід для людей.

У своїх коментарях Цукерберг виглядає дещо ображеним, оскільки його заяви з’явилися незабаром після того, як Meta намагалася домовитися з Apple про інтеграцію своїх ШІ в операційні системи iOS, macOS та iPadOS, щоб скласти конкуренцію OpenAI на етапі запуску, але зазнала невдачі. За даними Bloomberg, Apple вирішила не продовжувати офіційні переговори з Meta, оскільки не вважала, що її прихильність конфіденційності є достатньо сильною.

Без угоди Meta втрачає доступ до потенційно мільярдів користувачів iPhone по всьому світу. Але, схоже, що “план Б” Meta полягає в тому, щоб створити технологію, яка виходить за рамки використання на смартфоні.

В інтерв’ю Цукерберг торкнувся прогресу, який компанія спостерігає в розробці смартокулярів Ray-Ban Meta, наприклад, сказавши, що одного дня вони отримають повністю голографічний дисплей. Однак, за його словами, розумні окуляри без екрана матимуть більшу привабливість у найближчій перспективі.

“Я насправді думаю, що ви можете створити чудовий досвід з камерами, мікрофоном, динаміками та можливістю мультимодального штучного інтелекту ще до того, як у вас з’явиться якийсь дисплей на цих окулярах”, – зазначив він.

Крім того, відсутність дисплея знижує витрати. Для порівняння, смартокуляри Meta коштують близько $300, а гарнітура віртуальної реальності Meta Quest Pro – $1000.

Цукерберг спрогнозував появу нових продуктів, які зможуть скласти конкуренцію смартфонам: окулярів з дисплеєм для доповненої реальності й повністю голографічних окулярів. Окрім цього, він заявив, що замість нейронних інтерфейсів для підключених до мозку, люди зможуть одного дня носити браслет, який буде приймати сигнали від мозку. Це дозволить їм спілкуватися з нейроінтерфейсом, ледь ворушачи рукою. З часом це може дозволити людям навіть друкувати.

Цукерберг застеріг, що такі види введення даних і досвід роботи зі штучним інтелектом можуть не одразу замінити смартфони.

“В історії технологій нова платформа, як правило, не призводить до того, що люди перестають користуватися старими пристроями. Просто ви використовуєте їх менше”, – сказав він.

Як приклад, він привів те, що зараз люди використовують смартфони для того, що вони могли робити на комп’ютері 10-15 років тому.