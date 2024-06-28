Нещодавно на автосалоні в Південній Кореї дебютував великий кросовер Renault Grand Koleos. Назва наче підкреслює зв’язок з автомобілем Renault Koleos, який досить відомий в Україні, але натякає на наступний щабель еволюції моделі.

Сучасний дизайн чималого 4,78-метрового кросовера Renault Grand Koleos лише додатково підтверджує це враження: чітко-окреслені фари, цікава лінія вікон, поєднані задні ліхтарі. Салон прикрашають три 12,3-дюймові дисплеї. Автомобіль виглядає так, наче відноситься не до французького бренду, а до німецького.

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Хоча насправді з родоводом Renault Grand Koleos взагалі все складно. Адже цей автомобіль запланований для виробництва виключно на заводі Renault Korea – це підрозділ, який раніше називався Renault Samsung. А ще автомобіль побудовано на платформі CMA, яка колись була розроблена китайською компанією Geely спільно з Volvo. Така ось заплутана автомобільна географія.

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Проте як там не є, а кросовер Renault Grand Koleos може запропонувати потужний 211-сильний бензиновий турбодвигун, передній або повний привод, роботизовану або традиційну автоматичну коробку. Або ж він може запропонувати 245-сильний гібрид на основі бензинового 1,5-літрового «турбо» та електромотору. Щоправда, гібрид може бути лише з переднім приводом.

Продажі новинки в Південні Кореї стартують вже у серпні поточного року, можливість експортних поставок ще під питанням. Але за можливості – чи хотіли б побачити такий кросовер Renault Grand Koleos в Україні?