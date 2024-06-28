Meta почне впроваджувати в Instagram аватарів, на основі штучного інтелекту, створених творцями через студію Meta AI. Першою нова функція з’явиться в США. Про це повідомляє TechCrucnh.

ШІ-аватари це — створені користувачами чат-боти, які зможуть спілкуватись та взаємодіяти з іншими користувачами. Повідомляється, що ці аватари будуть чітко позначені як штучний інтелект, щоб користувачі, які з ним взаємодіють, знали про це.

Аватари зможуть допомогти бізнесу оптимізувати взаємодію зі своєю спільнотою та клієнтами. Знаменитості можуть створити ШІ для спілкування з шанувальниками, коли у них немає можливості робити це особисто.

Марк Цукерберг називає створення ШІ-аватарів новим видом мистецтва, яке надалі буде тільки розвиватись та покращуватись.

“Я не думаю, що ми знаємо, що буде найбільш цікавим для користувачів. Тому ми хочемо дати людям інструменти, щоб ви могли поекспериментувати з цим і побачити, що в підсумку добре працює”, — пише Цукерберг.

Першими доступ до нової функції отримають 50 творців та невеликий відсотком користувачів. Далі Meta планує поступово збільшувати кількість користувачів, сподіваючись повністю впровадити технологію до кінця серпня цього року.