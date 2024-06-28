На Epic Games Store можна додати до бібліотеки шикарну наративну пригоду Sunless Skies: Sovereign Edition (2019) у всесвіті Fallen London Universe від Failbetter Games.

Нагадаємо, у цій грі нова Вікторіанська імперія підіймається до зірок, а космос бороздять космічні парові локомотиви. А ще тут карколомний сюжет, багато цікавих історії nf дуже багато тексту. Sunless Skies – це продовження попередньої гри студії, Sunless Sea (2015).

Sunless Skies: Sovereign Edition – це повна та остаточна версія Sunless Skies. У Sunless Skies купа престижних нагород, Metacritic 87/100 та Steam-рейтинг 84/100. Не пропустить.