Перша частина Dead Rising вважається кращою у серії та й взагалі однією з кращих ігор з зомбі. Брутальна, смішна, винахідлива. Сиквели теж були непогані, але перша все одна краща. А ось остання Dead Rising 4 (2016) гравцям геть не зайшла. Не дивно що Capcom вирішила ще раз зіграти на почуттях фанатів і ще раз видати Dead Rising, тепер у версії Deluxe Remaster на сучасних ПК та консолях поточного покоління – Xbox Series X|S та PlayStation 5.

Нагадаємо, оригінальна Dead Rising для Xbox 360 і лише для Xbox 360 вийшла ще у 2006 році. Ремастер для PlayStation 4, Xbox One та Windows з’явився у 2016 р. і ось ми отримаємо ще один ремастер для Xbox Series X|S, PlayStation 5 та Windows до кінця 2024 р. А чому б ні, гра ж дійсно гарна.

Реліз відбудеться пізніше 2024 року, а поки що Capcom пропонує гравцям тизер-трейлер Dead Rising Deluxe Remaster. Нічого особливого, а все одно приємно.