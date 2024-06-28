Італійська студія KUNOS Simulazioni, автори славетних автосимуляторів Assetto Corsa та Assetto Corsa Competizione презентувала Steam-сторінку нового проєкту серії – Assetto Corsa EVO.

Звісно, Assetto Corsa EVO, яка використовує новий рушій від KUNOS Simulazioni з підтримкою VR, декількох екранів, новою математичною та фізичною моделлю симуляції автомобілів гра має стати ще красивіше і реалістичніше. І у випадку KUNOS Simulazioni в це віриться.

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Assetto Corsa EVO має вийти на PlayStation 5, Xbox Series X та Windows ПК до кінця 2024 р.

А поки що розробники презентували купу тизер-скриншотів, по якім можна вгадувати автомобілі та траси, які з’являться в Assetto Corsa EVO.

До речі, прямо зараз набір з Assetto Corsa та Assetto Corsa Competizione можна придбати зі знижкою 81% лише за 272 грн.