Steam представив новий вбудований в платформу інструменту запису ігрового процесу. Нова функція має 2 режими роботи: фоновий запис та по натиску гарячої клавіші.

У фоновому режимі функція автоматично записуватиме весь ігровий процес користувача. При закінченні вільного місця у теці для відео, нові записи автоматично замінять старіші.

Якщо у вас відбувся цікавий ігровий момент і ви хочете потім легко знайти його на запису, ви можете прямо під час гри залишити мітку комбінацією клавіш Cntrl+F12.

Крім того, Steam аналізуватиме ваш відеозапис та помітить окремими мітками цікаві події на таймлайні.

Ця функція працюватиме лише в іграх з відповідною підтримкою. Valve вже оприлюднила SDK та API для розробників, щоб вони могли інтегрувати цю функцію до своїх ігор.

Функція поки що знаходиться в стадії бета-тестування. Щоб скористатись нею вам потрібно зайти в налаштування Steam та в розділі “Інтерфейс” та в полі “Участь в бета-тестуванні клієнта Steam” обрати Steam Beta Update.