Valve повідомила, що все більше користувачів Steam грають з контролером й що це стало нагодою для компанії поділитися новою статистикою.

Як йдеться в офіційному пості, з 2018 року середнє щоденне використання контролерів потроїлося: з ~5% до 15%. Приблизно в 42% сеансів із контролером використовується введення Steam, яке дозволяє гравців використовувати різні типи ґеймпадів. За цей час також змінилися вподобання щодо самих контролерів:

у 59% сеансів використовуються контролери Xbox;

у 26% — контролери PlayStation;

у 10% — Steam Deck.

Також компанія нагадує про деякі попередні нововведення, які мають на меті покращити досвід гравців з контролером:

новий конфігуратор контролера, який став набагато простішим;

змінене та покращене прицілювання за допомогою гіроскопа;

підтримка віртуального меню у настільному клієнті;

покращена підтримка контролерів PlayStation, зокрема DualSense Edge та можливість підтримки сторонніх контролерів створених за ліцензією PlayStation;

драйвери для Windows які дають змогу надійніше підтримувати контролери Xbox One;

оновлення режиму Big Picture, яке повністю змінило використання контролера.

Наприкінці минулого року Valve також покращила відображення підтримки контролерів на сторінках ігор у магазині. У рамках цього оновлення гравцям стало набагато простіше знаходити ігри з повною чи частковою підтримкою ґеймпадів та інше.

У новому пості Valve також зазначила, що Steam отримає підтримку контролера Horipad, про який йдеться у офіційному пості.