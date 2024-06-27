Роботаксі Rimac Verne: лише 2-місний салон, взагалі без керма, початок експлуатації – вже з 2026 року

Компанія Rimac представила власне роботизоване таксі з назвою Verne: це на честь автора Жюля Верна, що писав фантастичні романи. Адже й роботаксі Rimac Verne – це уособлення того, що ще кілька років тому було фантастикою.

По-перше, роботаксі Rimac Verne взагалі позбавлено керма. Відповідно, вимагається повністю автономне керування, з чим допомогли спеціалісти MobilEye – ізраїльської компанії, яка розробляє різноманітні сенсори та системи автономного керування. По-друге, роботаксі позбавлено не лише керма, але й деяких звичних автомобільних елементів – наприклад, двірника (адже сенсори цього не вимагають). А це, відповідно, дещо змінило звичний дизайн кузова, особливо в передній частині.

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По-третє, роботаксі Rimac Verne виконано у вигляді 2-місного купе-хетбчека, де передбачені двоє зсувних дверей для доступу в салон та окрема кришка багажника. В салоні пасажирів очікують пара розкладних крісел та велетенський 43-дюймовий дисплей. Керування роботаксі відбувається голосовими командами, а попередній виклик та налаштування – через додаток у смартфоні.

Нарешті, четверте: нехай ще немає жодних точних технічних характеристик роботаксі, але вже є план його використання. Так, роботаксі Rimac Verne вже погоджене для початку тестової експлуатації у місті Загреб (Хорватія, звідки й походить компанія Rimac) починаючи з 2026 року. Далі територія використання роботаксі Rimac Verne має розширитись на 11 міст в Німеччині, Великобританії, країнах Ближнього Сходу.

Ну а далі – хто знає, можливо роботаксі відправиться на Марс?