Компанія Apple планує розширивши підтримку компонентів для iPhone від сторонніх виробників. Компанія також відкрила програмне забезпечення самодіагностики на Європу, зробивши його доступним для клієнтів у 32 країнах, що має спростити процес тестування її продуктів на наявність потенційних проблем.

У нещодавно опублікованому технічному документі під назвою “Довговічність за задумом” Apple описує свої принципи розробки продуктів з урахуванням їхньої довговічності. Документ також розкриває майбутні зміни, спрямовані на розширення можливостей програмного забезпечення для сторонніх компонентів iPhone.

Одна з помітних змін стосується True Tone – функції, яка налаштовує баланс білого на дисплеї iPhone відповідно до навколишнього середовища. Історично ця функція вимикалася при виявленні не оригінального екрана. Пізніше цього року Apple дозволить клієнтам активувати функцію True Tone на дисплеях інших виробників, хоча вона може не відповідати звичайним стандартам Apple. Точність True Tone залежить від калібрування на стороні сервера, специфічного для кожного пристрою, і точного зв’язку між дисплеєм і датчиками освітленості. Користувачі матимуть можливість вимкнути True Tone, якщо вони вважатимуть роботу функції незадовільною.

Крім того, Apple почне відображати показники стану батареї для акумуляторів сторонніх виробників. Раніше такі показники, як максимальна ємність і кількість циклів, не відображалися для пристроїв зі сторонніми акумуляторами через проблеми з верифікацією. Внутрішній аналіз Apple виявив, що деякі сторонні акумулятори, які продаються як нові, насправді були вживаними з маніпуляціями з показниками стану. Для підвищення прозорості, починаючи з кінця 2024 року, Apple буде відображати ці показники разом з повідомленням про те, що інформація не може бути перевірена Apple.

У документі підкреслюється обережність Apple щодо акумуляторів сторонніх виробників, з посиланням на тести, які призвели до збоїв, у тому числі до пожеж і вибухів. Apple радить споживачам переконатися, що продукти для заміни відповідають суворим стандартам безпеки.

Оновлення програмного забезпечення, необхідні для цих розширених функцій, ймовірно, будуть частиною iOS 18, яка, як очікується, вийде в публічне бета-тестування наступного місяця, а повний реліз відбудеться восени.

Apple також реагує на критику своєї програми самообслуговування, спрощуючи процес отримання запасних частин. Клієнтам і постачальникам послуг більше не потрібно буде вводити серійний номер пристрою, щоб придбати нову деталь для більшості ремонтів, що полегшить доступ до необхідних компонентів.