Sony назвала трійку нових ігор, які будуть доступні підписникам усіх планів PS Plus. В липні на гравців очікують фірмове безумство та різноманітні види зброї, спорт для справжніх чоловіків та космічні зради та розслідування.

Каталог оновиться 2 липня.

Borderlands 3 | PS4, PS5

Фінальна, поки що, частина божевільного кооперативного шутера від Gearbox Software. Гра вперше в серії пропонує покинути такі “затишні та привітні” степи планети Пандори та відправитись у мандрівку космосом. Гравцям доведеться протистояти божевільному культу під назвою “Діти Сховища”.

NHL 24 | PS4, PS5

В новому випуску симулятора хокею EA перевела гру на новий ігровий рушій Exhaust Engine, щоб краще передати весь азарт та напругу цього виду спорту. Оновлена система пасів Vision Passing розширює можливості стратегій і дозволяють реалізовувати їх з абсолютною точністю.

Among Us | PS4, PS5

Складно вдавати, ніби хтось ще не знайомий з цією грою, але якщо раптом Вам вдалось щось не чути про Among Us, то це — адаптація гри в “Мафію” але в космосі та з прибульцем замість мафії.

Гравці опиняються на космічному кораблі, який безупинно потрібно лагодити, щоб він не розвалився. Серед членів команди є один або два прибульці, які мають удавати, що вони дійсно щось роблять та шукати момент для вбивства.

Ця гра найкраще розкривається в компанії друзів. Тож, якщо ви пропустили, гарний привід ознайомитись.