В магазинах України з’являться консолі PlayStation 5 з оновленим пакуванням без російської та казахської мов. Тепер консольний ринок України офіційно належить до північно-європейського регіону, повідомляє офіційний дистриб’ютор консолей PlayStation в Україні, ERC Gaming Distribution.

Раніше Україна належала регіону колишніх країн радянського союзу через намагання регіонального філіалу в росії.

“За інерцією від короткоісторичних зусиль офісу в московії (який з війною розформовано) нас відносили до регіону таких пост-радянських країн” — пише ERC Gaming Distribution.

Старі пакування ще будуть присутні в магазинах електроніки ще певний час, поки не розкуплять старі партії. В нових — українська буде серед англійської та низки скандинавських мов на обкладинці.