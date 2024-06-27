Обчислення в Google Таблицях в десктопних Chrome та Edge тепер виконуються значно швидше, заявляє Google. Про це пише 9to5Google.

Це стосується “найпростіших обчислень SUM для складних запитів” незалежно від розміру файлу. Користувачі помітять покращення при “виконанні формул, створенні зведених таблиць, використанні умовного форматування тощо”.

Google Таблиці тепер використовує WasmGC замість JavaScript для швидшого виконання коду. Ця нова вебтехнологія є розширенням існуючої специфікації WebAssembly.

Ці покращення доступні при використанні Google Таблиць у Google Chrome та Microsoft Edge. У майбутньому Google додасть підтримку браузерів Safari та Firefox. Нововведення вже розгорнуто та доступне для користувачів.

Забігаючи наперед, Google працює над тим, щоб “скоротити час початкового завантаження і поліпшити продуктивність копіювання/вставки і фільтрації”.