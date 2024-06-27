Восени цього року Apple має представити ювілейне, десяте покоління смартгодинника Apple Watch. В мережі тим часом з’явились CAD-рендери пристрою, який цілком може виявитись “Apple Watch X” або “Apple Watch Series 10”. Про це сповіщає Macrumors.

Головною зміною стане суттєво збільшений дисплей. Діагональ екрана має вирости до 2 дюймів. Для порівняння: Apple Watch Series 9 обладнаний 1.7″ дисплеєм, а Apple Watch Ultra має діагональ екрана 1.93″.

При цьому розміри годинника збільшиться несуттєво. Його габарити мають скласти 46 × 39.7 × 11.6 мм, що лише трохи більше за Series 9 (45 × 38 × 10.7 мм). Відповідно, Watch Ultra залишаться найкрупнішим смартгодинником Apple (49 × 44 × 14.4 мм).

Apple буде пропонувати новинку в розмірах 45 мм і 49 мм (замість 41 мм і 45 мм в попередніх поколіннях). Watch X / Series 10 може отримати функцію вимірювання артеріального тиску (годинник зможе виявляти гіпертонію), а також моніторингу тимчасової зупинки дихання під час сну.