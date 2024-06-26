За словами інсайдерів Ніка Бейкера та Джеффа Ґрабба, Sony готує емулятор PlayStation 3 для PlayStation 5. Про це повідомляє Insider Gaming.

Вперше про це заговорив Нік Бейкер з видання XboxEra, який заявив, що Sony працює над зворотною сумісністю деяких ігор PlayStation 3, проте не надав жодних інших подробиць.

Пізніше Джефф Ґрабб під час одного з подкастів розповів, що також чув подібну інформацію.

“Я чув, що над ним працюють вже досить довго. Коли я вперше почув про це, то думав, що його (емулятор) представлять на початку року, але цього очевидно не сталося. Проте це не означає, що цього не станеться взагалі”, – розповів Ґрабб.

На жаль, поки жоден з інсайдерів не зміг поділитися більшою кількістю подробиць. Бейкер не зміг точно сказати, чи працюватимуть за зворотною сумісністю лише обрані ігри, чи все ж Sony зможе портувати всю бібліотеку PlayStaion 3 на PlayStation 5.