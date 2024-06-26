За словами інсайдерів Ніка Бейкера та Джеффа Ґрабба, Sony готує емулятор PlayStation 3 для PlayStation 5. Про це повідомляє Insider Gaming.

Вперше про це заговорив Нік Бейкер з видання XboxEra, який заявив, що Sony працює над зворотною сумісністю деяких ігор PlayStation 3, проте не надав жодних інших подробиць.

Пізніше Джефф Ґрабб під час одного з подкастів розповів, що також чув подібну інформацію.

“Я чув, що над ним працюють вже досить довго. Коли я вперше почув про це, то думав, що його (емулятор) представлять на початку року, але цього очевидно не сталося. Проте це не означає, що цього не станеться взагалі”, розповів Ґрабб.

На жаль, поки жоден з інсайдерів не зміг поділитися більшою кількістю подробиць. Бейкер не зміг точно сказати, чи працюватимуть за зворотною сумісністю лише обрані ігри, чи все ж Sony зможе портувати всю бібліотеку PlayStaion 3 на PlayStation 5.