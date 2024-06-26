Так, седани Volkswagen все ще існують! Докази тому – автомобіль Volkswagen Jetta для ринку США, який щойно отримав порцію оновлень.

Найпростіше впізнати новий седан Volkswagen Jetta за дизайном його оптики. Фари тепер звужуються до центру автомобіля та виглядають наче дещо загостреними, ліхтарі віднині поєднані суцільною червоною вставкою на кришці багажника. Крім того, змінився передній бампер та решітка радіатора, додано нові варіанти колісних дисків та кольорів – ось такий насичений синій та світло-сірий.

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В салоні оновлений автомобіль Volkswagen Jetta вирізняється новим компонування передньої панелі: окремо встановлений центральний дисплей, сенсорний блок клімат-контролю (замість механічного раніше), зона перед пасажиром тепер виконана з кількома поздовжніми смужками та прихованим дефлектором вентиляції.

Оновлений седан Volkswagen Jetta пропонується виключно з бензиновим 1,5-літровим 160-сильним двигуном TSI, причому оновлення завершилось відмовою від МКПП – залишилась лише безальтернативна 8-ступенева АКПП, яку обирало більшість покупців. Привод виключно на передні колеса.

Разом з основною моделлю оновилась й спорт-версія Volkswagen Jetta GLI: аналогічні звужені фари та поєднані ліхтарі, проте оригінальна червона вставка в передньому бампері та спортивна вихлопна система з розділеними патрубками.

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Під капотом Volkswagen Jetta GLI встановлено вже 2-літровий 230-сильний бензиновий двигун TSI, що може працювати у парі з 6-ступеневою МКПП або 7-ступеневою коробкою-роботом DGS. Плюс електронно-керований диференціал в приводі передніх коліс та більш ефективні спортивна гальма, що ховаються за чорними 18-дюймовими колісними дисками.

Вартість оновленого автомобіля Volkswagen Jetta вже відома – від $21 995 й це дещо більше, ніж попередник. Але з урахуванням безальтернативної автоматичної коробки (за яку раніше доводилось доплачувати), виходить так, що седан Volkswagen Jetta навіть дещо подешевшав! Чекаємо “біточкі”?