Оновлена колонка Beats Pill пропонує автономність до 24 годин і дротове відтворення аудіо через USB-C

Bluetooth-колонка Beats Pill повертається на полиці магазинів. Зовнішній вигляд новинки майже не відрізняється від оригінальної моделі, втім девайс отримав кілька корисних доповнень.

Зокрема, зʼявився захист від вологи і пилу згідно класу IP67. Порт USB-C можна використовувати не тільки для заряджання пристрою, а й для відтворення музики. Також колонку можна додати до списку ваших пристроїв у сервісах Find My (для Android та iOS). Тож більше шансів відшукати Beats Pill, якщо раптом забудете, де її залишили.

За відтворення звуку відповідає звʼязка високочастотного і низькочастотного динаміків, які мають видавати значно кращий результат, ніж попередник. Дві колонки Beats Pill можуть утворити стереопару, або ж відтворювати аудіо паралельно в монорежимі, якщо ви розташували пристрої в різних кімнатах. Є модуль Bluetooth 5.3, підтримується швидке підключення до смартфонів на Android та iOS.

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Автономність Beats Pill складає до 24 годин. Колонку можна використовувати як павербанк для заряджання інших гаджетів. Новинка пропонується у трьох кольорах: чорному, червоному і золотому.