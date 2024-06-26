У беті iOS 18 та macOS Sequoia для розробників, яку випустили у понеділок, додали підтримку дзеркального відображення екрана iPhone на Mac. Про це повідомляє The Verge.

Нова функція, яку вперше представили під час WWDC, дозволить транслювати екран смартфона на комп’ютер та повністю взаємодіяти з ним без потреби використовувати сам смартфон.

Допоки екран смартфона відображатиметься на Mac, він може залишатися заблокованим або ж у режимі очікування.

Завдяки дзеркальному відображенню, користувачі зможуть отримати повний доступ до мобільних програм, сповіщень, файлів та всього іншого.

У них також буде можливість відкривати сповіщення у відповідних програмах на смартфоні та робити будь-які інші дії для яких необхідний iPhone.