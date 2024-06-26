Google відмовляється від функції нескінченної стрічки результатів пошуку, яка підвантажувала нові результати під час прокрутки сторінки. Про це повідомляє Search Engine Land.

Замість неї повернеться звичне розбиття результатів пошуку на сторінки. Першими зміну побачать користувачі на ПК. На смартфонах функція припинить працювати у липні цього року.

У Google заявили, що ця зміна дозволить Пошуку швидше надавати результати пошуку за більшою кількістю запитів, замість того, щоб автоматично завантажувати результати, які користувачі явно не запитували.

Google також повідомив, що автоматичне завантаження більшої кількості результатів не призвело до суттєвого підвищення рівня задоволеності пошуком Google.