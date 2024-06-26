“Згідно з ліцензійними умовами та домовленостями” Forza Horizon 4 буде вилучена з усіх цифрових майданчиків продажу ігор з 15 грудня 2024 року. Про це повідомила студія Playground Games на власному сайті.

Підтримка гри новим контентом закінчиться ще раніше: фінальна внутрішньоігрова подія триватиме з 25 липня по 22 серпня — після цього деякі досягнення, пов’язані з сезонними фестивальними плейлистами, більше не можна буде розблокувати.

Також з цифрових магазинів вже зникли доповнення до гри, тепер гру можна придбати лише у виданнях Standard, Deluxe та Ultimate.

Розробники повідомляють, що поки що продаватимуть Forza Horizon 4 зі знижками та на зараз гра продається у Steam зі знижкою у 80% за 139 гривень. Сервера гри продовжать свою роботу навіть після вилучення гри з магазинів.