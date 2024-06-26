Український симулятор ходіння по Чорнобильській зоні “Ехо Прип’яті” / Echo of Pripyat нарешті отримав перший тизер-трейлер та нові, набагато атмосферніші скриншоти.

Нагадаємо у “Ехо Прип’яті” / Echo of Pripyat вам, у ролі канадського журналіста, треба буде відвідати Зону відчуження і розкрити деякі її загадки.

Крім тизер-трейлера, над яким, як повідомляє Dev.ua, працювали актор Михайло Войчук (голос МОДОКА з «Людина-мураха та Оса: Квантоманія») та ведучій YouTube-каналу GameWiz Артем Окороков, гра отримала нові скриншоти, які виглядають вже набагато краще та атмосферніше, ніж перша серії.

Chornozem Interactive планує випустити гру ще у 2024 р., а зараз готується до Kickstarter-кампанії.

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Як зазвичай, пропонуємо додавати “Ехо Прип’яті” / Echo of Pripyat у Список бажаного, це і справді допомагає українським іграм.

До речі, алгоритми Steam поки що порівнюють “Ехо Прип’яті” з такими відомими проєктами як Firewatch та What Remains of Edith Finch.