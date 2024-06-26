Десктопний клієнт ChatGPT для macOS відтепер доступний для всіх охочих, хоча одразу після релізу його могли завантажити тільки платні підписники ChatGPT Plus. Про це пише Engadget.

Додаток можна встановити на комп’ютери Mac, обладнані чипами Apple Silicon, зі встановленою операційною системою macOS Sonoma або новішою.

Користувачі можуть швидко запускати ChatGPT за допомогою шорткату Option + Пробіл (його можна налаштувати). Додаток підтримує завантаження фото та файлів, він може зробити скріншот чи знімок, є підтримка голосового чату.

Завантажити ChatGPT для macOS можна на офіційному сайті OpenAI.