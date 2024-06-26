Міністерство цифрової трансформації України представило “Білу книгу”, документ, який детально описує підхід України щодо того, як у майбутньому регулюватимуть штучний інтелект.

Для громадян існуватиме безпечне цифрове середовище, де права людини будуть захищені від ризиків ШІ. Українським компаніям це дасть можливість стати більш конкурентоспроможними та вийти на міжнародні ринки.

Водночас державі представлені у “Білій книзі” кроки дадуть можливість інтегруватися до Європейського Союзу та синхронізувати законодавство про штучний інтелект з європейським.

У вступному слові документа, Михайло Федоров, Міністр цифрової трансформації, одразу зазначив, що запропоновані у “Білій книзі” регулювання не діятимуть на військову сферу.

“Хочу наголосити, що ми враховуємо виклики нашої реальності, а тому сфера оборони залишається поза регулюванням. Ми повинні не обмежувати такі ШІ-продукти, а навпаки – впроваджувати більше інновацій, які допомагають боротися з ворогом”, – каже Федоров.

Новий документ також розкриває те, як штучний інтелект використовується та сприймається українцями. Зокрема розкрили статистику про топ ШІ-продуктів, якими користуються громадяни країни.

Насамперед це послуги чат-ботів, цим користуються 57% опитаних українців, ще 34% використовуються технології розпізнавання обличчя, 26% користуються персональними асистентами, 33% використовують ChatGPT від OpenAI, а 13% користуються сервісами для створення зображень на основі ШІ.

Станом на жовтень 2023 року, 73% опитуваних українців погоджуються з тим, що штучний інтелект здатний полегшити життя людства. У ще одному опитуванні за січень 2024 року 15% українців відповіли, що штучний інтелект їх лякає, 18% бояться, що ШІ забере їх роботу, 14% занепокоєні загрозою неконтрольованої діяльності, а ще 15% відповіли, що ШІ веде до деградації людини.

Ознайомитися з іншими даними та запропонованими пунктами та кроками врегулювання штучного інтелекту можна за посиланням.