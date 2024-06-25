Фінансовий директор Shift Up Чжеву Ан (Jaewoo Ahn) повідомив на пресконференції, що студія розглядає можливість створення ПК-версії Stellar Blade. Про це повідомляє VGC з посиланням на GameMeca.
Генеральний директор компанії Кім Хьонг-Те підтримав та додав, що студія поки що не може повідомити жодних подробиць через контрактні зобов’язана з Sony про ексклюзивність для PlayStation 5.
Розробники повідомили, що з моменту виходу гри у квітні гра продалась накладом у понад мільйон копій. Студія заявила, що вже працює над доповненнями для гри та навіть новими проєктами у всесвіті Stellar Blade.
“Нашою метою було створення інтелектуальної власності з високою вартістю для забезпечення брендингу в процесі збору користувачів по всьому світу та побудови фан-бази, а не для максимізації прибутку”, — сказав Кім Хенг-Те.
Саме через такий підхід студія відмовилась від мікротранзакцій та інших елементів, які “можуть бути незручними для користувачів”. Проте студія планує згодом додавати ці частини “так, щоб користувачі могли їх зрозуміти”.
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