Logitech анонсувала нову бездротову низькопрофільну ігрову клавіатуру G515 Lightspeed TKL, яка стає частиною відносно бюджетних пристроїв компанії. Вартість клавіатури становить $139, а пізніше цього року вийде дротова версія за $99. Про це повідомляє The Verge.

Клавіатура отримала оновлені низькопрофільні механічні свічі GL, які завдяки поліоксиметиленовому перехресному стеблу тепер підтримують кейкапи від низькопрофільних свічів Cherry MX, що значно розширює можливості кастомізації.

Покупцям G515 на вибір будуть доступні лише тихіші тактильні та лінійні свічі, які вимагатимуть 45 та 43 г сили для приведення в дію. Клавіатура також постачатиметься у білому або чорному кольорі.

Logitech повідомляє, що G515 Lightspeed TKL працюватиме 625 годин при бездротовому підключенні через 2,4-гігагерцовий приймач та з вимкненим RGB-підсвічуванням. Якщо ж його увімкнути на 50%, час роботи впаде до 120 годин, або до 36 годин, якщо підсвічування працює на 100%.