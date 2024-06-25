iOS 18 та iPadOS 18 тепер вміють форматувати зовнішні накопичувачі

У нових версіях операційних систем iOS 18 та iPadOS 18 було знайдене корисне нововведення. Йдеться про можливість форматування зовнішніх накопичувачів, що стало актуальніше з появою USB-C в iPhone 15.

Форматування доступне в додатку “Файли”. Треба зробити довгий тап на зовнішньому накопичувачі, після чого обрати нову опцію “Стерти”. Наразі можна відформатувати накопичувач в одну з трьох файлових систем: APFS, ExFAT або MS-DOS (FAT).

До речі, Apple випустила другу бета-версію iOS 18, в якій, зокрема, зʼявилась підтримка iPhone Mirroring та SharePlay Screen Sharing.