Власникам підписки певних сервісів Google, які користуються мобільною версією Gmail, стала доступною функція Summarize, в основі якої лежить модель Gemini. Вона зʼявляється в листуванні, яке містить “понад дві відповіді”, пропонуючи підсумувати вашу бесіду.

Summarize розповсюджується поступово і має стати доступною усім користувачам протягом найближчих тижнів.

А ось у вебверсії Gmail нарешті зʼявилася бокова панель з різними Gemini-функціями. Асистент допоможе підсумувати кореспонденцію, створити чернетку листа, також йому можна поставити питання і шукати конкретну інформацію серед листів.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Цю панель можна запустити й в інших сервісах Google: Docs, Slides, Sheets та Drive. Gemini допоможе написати або опрацювати текст, згенерувати слайди, створити таблиці, знайти потрібні файли тощо.

Усі нові функції стануть доступними користувачам, які мають підписку Gemini Business/Enterprise add-on, Gemini Education/Education Premium add-on або Google One AI Premium.