Студія GIANTS Software анонсувала нову частину своєї хітової серії Farming Simulator 25.

Нова частина серії пропонує побудувати свою господарську імперію на сповненому рисовими полями ландшафті Східної Азії (це геть новий регіон), в північноамериканському середовищі з великою кількістю відкритого простору, або ж в центральній Європі, з великою кількістю ставків та річок.

Розробники обіцяють нові ігрові механіки, нові види культур, та більше робочих машин від справжніх брендів, таких як Case IH, CLAAS, Fendt, John Deere, Kubota, Massey Ferguson, New Holland, Valtra тощо.

Гравці також зможуть створювати власне господарство самостійно чи спільно з кимось у багатоосібній грі.

Гра вийде 12 листопада 2024 року на ПК, Xbox Series X|S та PlayStation 5.

[ОНОВЛЕНО] Стало відомо що Farming Simulator 25 буде мати текстову українську локалізацію во від розробників.