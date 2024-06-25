Антимонопольні регулятори Європейського Союзу висунули Microsoft звинувачення у тому, що компанія неправомірно продає Teams у наборі з Office365. Комісія також незадоволена тим, що техгігант робить недостатньо, аби повністю розділити ці продукти. Про це пише The Verge.

“Європейська Комісія повідомила Microsoft про її порушення антимонопольних правил ЄС внаслідок прив’язки свого продукту для спілкування та співпраці Teams до своїх популярних додатків для підвищення продуктивності, що входять до складу пакетів для бізнесу Office 365 та Microsoft 365”, – йдеться в заяві Єврокомісії.

У квітні цього року компанія оголосила про те, що розділить продаж Teams та Office по всьому світі, а напередодні, у 2023 році, розділила ці продукти в Європейському Союзі.

Однак у заяві Комісії йдеться про те, що ці зміни є недостатніми для того, щоб врегулювати занепокоєння і що для відновлення конкуренції необхідні додаткові зміни в поведінці компанії.

Своєю чергою у Microsoft заявили, що готові до діалогу з регуляторами та що у компанії мають на меті знайти розв’язання цієї проблеми. Якщо ж техгіганта визнають винним у порушені антимонопольного законодавства, компанії загрожує штраф у розмірі до 10% від річного світового обороту.