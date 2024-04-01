Microsoft почне окремо продавати Teams та Office 365 по всьому світу внаслідок антимонопольного розслідування. Про це повідомляє Reuters.

31 серпня 2023 року компанія вже розділила продаж обох продуктів в Європейському Союзі та Швейцарії. Тепер розділення набуде чинності по всьому світу.

«Щоб забезпечити ясність для наших клієнтів, ми поширюємо кроки, які ми вжили минулого року, щоб відокремити Teams від M365 і O365 у Європейській економічній зоні та Швейцарії, для клієнтів у всьому світі. Це також враховує відгуки Європейської комісії, надаючи транснаціональним компаніям більше гнучкості, коли вони хочуть стандартизувати свої закупівлі в різних регіонах», – сказав представник Microsoft.

Європейська комісія почала розслідування щодо об’єднання Office та Teams ще з 2020 року після скарги від Salesforce, власників Slack. У скарзі йшлось про те, що додання Office у комплекті з Teams створює нечесні умови конкуренції.

Користувачі, які вже мають подібний набір, зможуть продовжити поновлювати підписку або перейти на нові пропозиції. Для нових клієнтів обидва сервіси також будуть доступні поодинці.