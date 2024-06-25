Серед багатьох нещодавніх анонсів компанії Apple, ледь помітною виявилася нова функція середовища розробки Xcode 16 – Predictive Code Completion. Але з нею стала очевидною ще одна цікава річ. Про що пише XDA.

Новою функцією не зможуть скористатися власники iMac та більшості Mac mini з 8 ГБ оперативної пам’яті. Технологія предиктивного написання коду в Xcode 16 вимагає мінімум 16 ГБ оперативної пам’яті. Опосередковано, це визнання від Apple, що 8 ГБ пам’яті насправді недостатньо для нового Mac у 2024 році.

У бета-версії Xcode 16 з’явилося кілька нових функцій і змін, і предиктивне написання коду — одна з найцікавіших. Ця функція передбачає, який код вам може знадобитися далі, пропонуючи завершення коду до того, як ви перейдете до написання рядка коду вручну.

За словами компанії, вона працює за допомогою моделі машинного навчання, створеної для Swift та Apple SDK. Всі використовувані дані залишаються на пристрої. Технологія працюватиме в автономному режимі, навіть без доступу до інтернету. Також нова функція працюватиме лише на комп’ютерах Mac з фірмовими чипами M-серії.

Це перший раз, коли Apple чітко окреслила відчутне обмеження базових моделей Mac з 8 ГБ оперативної пам’яті.