LG Display оголосила про розробку та початок виробництва 13-дюймового Tandem OLED екрана для ноутбуків. Це нова технологія дисплеїв, яка вже використовується в останніх моделях iPad Pro, обіцяє яскравіші та довговічніші екрани, повідомляє ZDNET.

Панель Tandem OLED має два випромінюючі шари червоного, зеленого та синього світла (RGB), на відміну від одного випромінюючого шару в традиційних OLED-панелях. Ця двошарова структура підвищує яскравість і має збільшити термін служби екрана.

LG Display вперше представила технологію Tandem OLED у 2019 році для автомобільних дисплеїв, які вимагають більшої міцності та довговічності. Перехід компанії до використання цієї технології в ноутбуках є важливим кроком, оскільки нова 13-дюймова Tandem OLED панель має подвоїти термін служби та потроїти яскравість наявних OLED-панелей для ноутбуків.

Південнокорейський виробник дисплеїв також підкреслив значні покращення в енергоефективності та дизайні Tandem OLED. Нова панель знижує енергоспоживання на 40%, що робить її кращим рішенням для тонких ноутбуків. Тим більше, що вона також на 40% тонша і на 28% легша за попередні моделі. Панель має надвисоку роздільну здатність (WQXGA+ 2880×1800) і 100% колірне охоплення DCI-P3, а також відповідає стандарту Vesa Display HDR True Black 500 для глибокого чорного кольору.

LG Display та Samsung Display шукають нові можливості для зростання за межами ринку смартфонів, зосереджуючись на розширенні поставок OLED-панелей для ноутбуків та планшетів. Оскільки Apple почала використовувати OLED-панелі у своїх iPad, цілком ймовірно, що в майбутньому компанія також застосує цю технологію для MacBook.