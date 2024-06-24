Здавалось би, що зовнішній вигляд роутера це не те, на що звикли звертати увагу користувачі. Для більшості це той випадок, коли функція переважає над формою. Проте роутер Vibrant WiFi від південнокорейської компанії KT (Korea Telecom), скоріше за все, захочеться розташувати так, щоб його було видно. Про це пише TechRadar.

Серед технічних характеристик маршрутизатор від KT не пропонує нічого особливого — швидкість бездротового з’єднання до 1,2 Гбіт/с, дротового — 1 Гбіт/с і до 100 одночасних підключень. Адаптер живлення роутера під назвою Simply Connect передає живлення і дані по одному кабелю USB-C.

Візуально роутер також має досить стандартну форму і розмір, але антени знаходяться всередині пристрою, а світлодіоди приховані.

Роутер отримав нагороди за дизайн від Red Dot and iF Design завдяки підтримці знімних корпусів. Такий спосіб кастомізації зовнішнього вигляду роутера дозволить підібрати ідеальний варіант для будь-якої оселі.

Для роутера доступно багато варіантів покриття, включаючи покриття під горіх, акрилове волокно, рослинну шкіру, кераміку, скло з підсвічуванням і багато інших.