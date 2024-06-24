П’ятеро осіб було засуджено за участь у керуванні Jetflicks, одним з найбільших нелегальних стримінгових сервісів у США, який розповсюджували за підпискою вартістю $9,99. Про це пише Variety.

Як заявило Міністерство юстиції, Jetflicks заробив мільйони доларів доходу завдяки підписці та наніс “суттєвої шкоди власникам авторських прав на телевізійні програми”. В один момент стримінговий сервіс мав понад 183 тисячі епізодів різних серіалів, включно з шоу від Netflix, Hulu, Vudu та Amazon Prime.

П’ять осіб – Крістофер Даллманн, Дуглас Курсон, Феліпе Гарсія, Джаред Хорекі та Пітер Хубер, – оперували стримінгом з 2007 року. За словами прокурорів, вони використовували “складні комп’ютерні скрипти” та ПЗ для пошуку нелегальних копій телесеріалів на піратських сервісах, які пізніше завантажували на свою платформу.

Усіх п’ятьох чоловіків визнали винними у змові з метою вчинення кримінального порушення авторських прав. Окремо Даллманна також визнали винним за двома пунктами звинувачення у відмиванні грошей шляхом приховування та за трьома пунктами звинувачення у кримінальному порушенні авторських прав.

Даллманну загрожує максимальне покарання у вигляді 48 років позбавлення волі, а Курсону, Гарсіа, Хорекі та Хуберу – до п’яти років ув’язнення кожному.