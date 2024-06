Sony Pictures представила фінальний український трейлер сатиричної комедії “Забери мене на Місяць” / Fly Me To The Moon зі Скарлетт Йоганссон та Ченнінґом Татумом у головних ролях.

Події фільму, режисером якого є Ґреґ Берланті розгортаються на тлі історичної посадки космічного корабля «Апполон-11» на Місяць під час космічної гонки 1960-х років.

Коли імідж NASA майже зазнав краху, талановита маркетологиня Келлі Джонс розпочинає безпрецедентну промокампанію, щоб виправити ситуацію.

Своїми діями Келлі неабияк ускладнює роботу над висадкою усій команді NASA. Проте коли Білий Дім вирішує, що місія є надто важливою аби її провалити, Келлі доручають зняти фальшиве приземлення як запасний варіант.

Прем’єра “Забери мене на Місяць” / Fly Me To The Moon в кінотеатрах України відбудеться 10 липня.