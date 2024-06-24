Нещодавно, 23 червня 2024 р., в прямому ефірі YouTube було проведено п’ятигодинну трансляцію із заходу Tesla, де Ілон Маск закликав вкладати криптовалюту в новий вигідний проєкт. І хоч це не звучить, як щось неможливе для Ілона Маска, проте саме це відео було від початку до кінця згенероване штучним інтелектом, повідомляє Engadget.

У відео, згенерований за допомогою Deepfake, Ілон Маск знаходився, нібито на презентації Tesla, та закликав, згенерованим ШІ голосом, відвідати вебсайт і внести свою криптовалюту, щоб взяти участь у розіграші призів.

Цей заклик був зациклений та повторювався по колу всі 5 годин трансляції. Фейк обіцяв, що система “автоматично надішле назад подвійну суму криптовалюти, яку ви внесли на депозит”.

У певний момент трансляція мала понад 30 000 глядачів, хоча скільки насправді там було людей, а не ботів, сказати важко. Проте така кількість глядачів вивела стрим на перше місце в рекомендаціях YouTube “Live”.

Зроблено це все було з акаунта, замаскованого під офіційний акаунт Tesla. Канал мав назву @elon.teslastream, мав верифікаційний значок Official Artist Channel, тож, можливо, сам акаунт був попередньо викрадений.

І відео, і канал вже видалені.